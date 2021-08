L’UFC 265 est là et nous avons beaucoup en réserve pour les fans de l’UFC alors que les poids lourds classés deuxième et troisième se rencontreront lors de l’événement principal du Toyota Center de Houston, au Texas.

Derrick Lewis affrontera Ciryl Gane et s’affrontera pour tenter de remporter le titre intérimaire des poids lourds. Lewis a remporté ses quatre derniers combats et aura sa deuxième chance à la ceinture après sa défaite contre Cormier en 2018. Quant à Gane, il entre dans ce match avec une fiche de 9-0 et cherchera à poursuivre son chemin vers la ceinture ce soir. quand il atteint l’octogone.

Nous avons une carte absolument empilée ce soir et celle-ci devrait être bonne. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour suivre l’action de ce soir !

UFC 265 : Lewis contre Gane

Date: samedi 7 août

Lieu: Centre Toyota, Houston Texas

Carte principale : 22 h HE

CARTE PRINCIPALE (22 h HE, ESPN+) :

Championnat UFC des poids lourds : Derrick Lewis contre Ciryl Gane

Poids coq : José Aldo contre Pedro Munhoz

Poids welters : Michael Chiesa contre Vicente Luque

Poids paille femme : Tecia Torres contre Angela Hill

Poids coq : Song Yadong contre Casey Kenney

Préliminaires (20 h HE, ESPN)

Légers : Bobby Green contre Rafael Fiziev

Poids coq : Vince Morales contre Drako Rodriguez

Poids lourds légers : Ed Herman contre Alonzo Menifield

Poids paille femme : Karolina Kowalkiewicz contre Jessica Penne

