Les Phoenix Suns rencontreront les Milwaukee Bucks lors du sixième match de la finale NBA du Fiserv Forum mardi soir.

Les Suns ont perdu les trois derniers matchs de la série et auront besoin de Devin Booker, Deandre Ayton et surtout de Chris Paul pour se présenter ce soir à Milwaukee s’ils veulent forcer un septième match à Phoenix. Quant aux Bucks, ils viennent de remporter trois victoires consécutives et ont vraiment trouvé leur rythme ces derniers temps. Giannis et compagnie ont l’opportunité d’offrir à leurs fans ce qu’ils attendaient, un championnat NBA à domicile.

Les Bucks peuvent-ils clôturer la série ou les Suns forceront-ils un Game 7 ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour assister au match de ce soir.

Finales NBA, match 6

Phoenix Suns contre Milwaukee Bucks

Lorsque: mardi 20 juillet

Temps: 21 h HE

Chaîne TV: ABC, ESPN Sports

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

