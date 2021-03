Les Hoyas de Georgetown rencontreront les Bluejays de Creighton lors de la finale de la conférence Big East samedi soir depuis le Madison Square Garden.

Georgetown vient de remporter une victoire de 66-58 sur Seton Hall pour se qualifier pour la finale. Patrick Ewing fait bien jouer ces enfants et il semble qu’ils aient la confiance nécessaire pour battre n’importe qui en ce moment. Quant à Creighton, ils sortent d’un match serré contre UConn mais ont pu repartir avec la victoire, qui les a décrochés en finale.

Vous ne voudrez pas manquer la finale de la Big East Conference, voici tout ce dont vous avez besoin pour diffuser l’action des cerceaux du collège cet après-midi.

Georgetown contre Creighton

Lorsque: Samedi. 13 mars

Samedi. Temps: 6h30 pm HE

6h30 Chaîne TV: RENARD (4K)

RENARD (4K) Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Prédiction: Je vais continuer à rouler avec cette équipe de Georgetown derrière Ewing, je ne sais pas ce que c’est mais ils continuent à jouer fort dans tous les aspects du jeu.

Pari: Georgetown Hoyas +8.5

Cotes de basketball et lignes de paris de la NCAA

Georgetown contre Creighton (-8,5)

O / U: 143,5

