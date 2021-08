in

L’Orlando Magic rencontrera les Golden State Warriors dans le cadre de la NBA Summer League lundi soir depuis Las Vegas.

Le Magic recherchera une certaine production parmi ses choix de repêchage, notamment le 5e choix au total, Jalen Suggs ainsi que Franz Wagner. Quant aux Warriors, ils ont pu obtenir quelques matchs à leur actif lorsqu’ils ont joué dans la California Summer Classic et chercheront à continuer dans la Summer League de Vegas.

Cela devrait être un jeu amusant si vous êtes fan de l’une ou l’autre équipe, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Orlando Magic contre Golden State Warriors

Lorsque: Lundi 9 août

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: ESPN2

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Lundi 9 août Las Vegas

New York Knicks contre Indiana Pacers : 14 h HE, NBA TV

Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Chicago Bulls : 15 h 00 HE, ESPN2

Dallas Mavericks contre Philadelphia 76ers : 16 h HE, NBA TV

Brooklyn Nets contre Memphis Grizzlies : 17 h 00 HE, ESPN2

Charlotte Hornets contre Sacramento Kings : 18 h HE, NBA TV

San Antonio Spurs contre Minnesota Timberwolves: 19h00 HE, ESPN U

Orlando Magic contre Golden State Warriors : 20 h HE, ESPN U

Los Angeles Clippers contre Milwaukee Bucks : 21 h HE, NBA TV

Phoenix Suns contre Utah Jazz : 22 h HE, NBA TV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour lundi à 19 h HE.

Orlando Magic (-3) contre Golden State Warriors

O/U : 171,5

