Les Raptors de Toronto rencontreront les Knicks de New York en action NBA lundi soir depuis le Madison Square Garden.

Les Raptors viennent de remporter une victoire de 97-94 contre les Pacers et feront face à leur test le plus difficile de la jeune saison ce soir. Pendant ce temps, les Knicks ont une fiche de 5-1 cette saison après avoir éliminé les Pélicans 123-117 lors de leur dernier match.

Nous vous avons couvert tout au long de la saison NBA, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action NBA ce soir.

Raptors de Toronto contre Knicks de New York

Lorsque: Lundi 1er novembre

Temps: 19 h 30 HE

Chaîne TV: NBA TV, MSG

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour lundi à 18 h HE.

Raptors de Toronto contre Knicks de New York (-7)

O/U : 208,5

Envie d’action sur la NBA ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV à Paris sportifs Tipico.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.