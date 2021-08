in

Les New Orleans Pelicans affronteront les Chicago Bulls dans le cadre de la NBA Summer League lundi depuis le Cox Pavilion à Las Vegas.

Les Pélicans ont l’une des formations les plus inexpérimentées de la ligue d’été, mais chercheront à se geler avant la fin de la saison. Pendant ce temps, les Bulls ont beaucoup à attendre après quelques acquisitions clés cet été. Patrick Williams sera quelqu’un à surveiller cette ligue d’été alors qu’il continue de se faire un nom.

Cela devrait être un jeu amusant avant le début de la véritable NBA Summer League ce week-end, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Chicago Bulls

Lorsque: Lundi 9 août

Temps: 15 h 00 HE

Chaîne TV: ESPN2

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Lundi 9 août Las Vegas

New York Knicks contre Indiana Pacers : 14 h HE, NBA TV

Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Chicago Bulls : 15 h 00 HE, ESPN2

Dallas Mavericks contre Philadelphia 76ers : 16 h HE, NBA TV

Brooklyn Nets contre Memphis Grizzlies: 17h00 HE, ESPN2

Charlotte Hornets contre Sacramento Kings : 18 h HE, NBA TV

San Antonio Spurs contre Minnesota Timberwolves: 19h00 HE, ESPN U

Orlando Magic contre Golden State Warriors : 20 h HE, ESPN U

Los Angeles Clippers contre Milwaukee Bucks : 18 h HE, NBA TV

Phoenix Suns contre Utah Jazz : 22 h HE, NBA TV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour lundi à 12 h 15 HE.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Chicago Bulls (-2)

O/U : 163,5

