Les Sounders de Seattle affronteront les Tigres UANL en quarts de finale de la Leagues Cup de Lumen Field mardi soir.

Les Sounders sortent d’un match nul 1-1 contre Dallas lors de leur dernier match en MLS et tenteront de reprendre le chemin de la victoire lorsqu’ils affronteront les Tigres ce soir. Quant aux Tigres UANL, ils ont également disputé un match nul 1-1 contre Santos Laguna en Liga MX dimanche.

Branchez-vous sur les quarts de finale de la Leagues Cup, voici tout ce que vous devez savoir pour assister au match de ce soir.

Seattle Sounders FC contre Tigres UANL

Lorsque: mardi 10 août

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: TUDN

Compositions de la Coupe des ligues

Seattle Sounders Prédit XI (5-4-1): Stefan Cleveland (GK); Jimmy Medranda, Shane O’Neill, Xavier Arreaga, Yeimar Gomez, Alexander Roldan ; Fredy Montero, Joao Paulo, Kelyn Rowe, Cristian Roldan ; Raul Ruidiaz

Tigres UANL Prédit XI (4-2-2-2): Nahuel Guzman (GK); Francisco Vanegas, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Luis Rodriguez ; Juan Cham, Rafael Carioca ; Javier Aquino, David Ayala ; Carlos Gonzalez, Nicolas Lopez

Coupe des ligues et lignes de paris

Cotes de la Coupe des Ligues avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 20 h HE.

