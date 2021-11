L’UFC 268 est là et nous en avons beaucoup en réserve pour les fans de l’UFC qui attendent avec impatience le deuxième volet de Kamaru Usman contre Colby Covington en direct du Madison Square Garden.

C’est l’un des plus grands événements PPV de l’année pour l’UFC et avec cette carte, vous ne serez pas déçu. Cela sera diffusé sur ESPN + et inclura Rose Namajunas face à Weili Zhang, à qui elle a remporté le titre plus tôt cette année.

Nous avons une carte absolument empilée ce soir et celle-ci devrait être bonne. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour suivre l’action de ce soir !

UFC 268 : Usman contre Covington

Date: samedi 6 novembre

Emplacement: Madison Square Garden, New York, NY

Carte principale : 22 h HE

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

CARTE PRINCIPALE (22 h HE, ESPN+) :

Kamaru Usman contre Colby Covington

Rose Namajunas contre Zhang Weili

Frankie Edgar contre Marlon Vera

Shane Burgos contre Billy Quarantillo

Justin Gaethje contre Michael Chandler

Préliminaires (20 h HE, ESPN News, ESPN)

Alex Pereira contre Andreas Michailidis

Al Iaquinta contre Bobby Green

Phil Hawes contre Chris Curtis

Edmen Shahbazyan contre Nassourdine Imavov

Ian Garry contre Jordan Williams

UFC exclusivement sur ESPN+

ESPN est la destination exclusive de l’UFC et de tous ses événements à la carte, ce qui signifie que vous devrez avoir un abonnement ESPN + ainsi qu’acheter l’événement PPV. Le combat seul coûte 69,99 $, mais si vous achetez le forfait Disney +, Hulu et ESPN + et que le combat coûte 89,98 $, ce qui représente une économie de plus de 25 %.

Lisez notre critique d’ESPN+.

Cotes UFC et lignes de paris

Cotes UFC avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois samedi à 18 h 15 HE. Visitez SportsbookWire pour plus d’informations sur les paris.

Derrick Lewis (+260) contre Ciryl Gane (-350)

Envie d’action sur l’UFC ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV à BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.