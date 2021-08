in

Les Atlanta Hawks rencontreront les Indiana Pacers en action de la Summer League mardi soir depuis Las Vegas.

Les Hawks chercheront à rebondir après une défaite de 85-83 contre les Celtics au cours du week-end, ils ont accordé un trois dans les 12 dernières secondes du match. Quant aux Pacers, ils chercheront également à rebondir après avoir perdu contre les Knicks 94-86 lors de leur dernier match de championnat d’été.

Quelle équipe peut reprendre le chemin de la victoire ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Atlanta Hawks contre Indiana Pacers

Lorsque: mardi 10 août

Temps: 18 h HE

Chaîne TV: Télévision NBA

