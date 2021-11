Le Heat de Miami rencontrera les Lakers de Los Angeles en action NBA mercredi soir depuis le Staples Center.

Le Heat cherchera à rebondir après une défaite contre les Nuggets lundi, ils ont bien joué jusqu’à présent cette saison en remportant sept de leurs dix premiers matchs. Quant aux Lakers, ils viennent de remporter une victoire de trois points sur les Hornets en prolongation lundi soir.

Nous vous avons couvert tout au long de la saison NBA, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action NBA ce soir.

Miami Heat contre Los Angeles Lakers

Lorsque: Mercredi 10 novembre

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: ESPN

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 20 h 30 HE.

Miami Heat (-5) contre Los Angeles Lakers

O/U : 216

