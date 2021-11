Mercredi, les Quakers de Pennsylvanie rencontreront les Seminoles de l’État de Floride lors d’un match de basket-ball universitaire au Donald L. Tucker Center.

La Pennsylvanie sera de retour sur le terrain après ne pas avoir joué la saison dernière et espère qu’il ne faudra pas longtemps pour reprendre le rythme. Quant à Florida State, ils viennent de terminer une saison de 18 victoires et chercheront à améliorer leur parcours cette année.

Ce sera une excellente soirée de basket universitaire, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le match.

Pennsylvanie contre #25 État de Floride

Lorsque: Mercredi 10 novembre

Temps: 21 h HE

Chaîne TV: Réseau ACC

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris du basket-ball de la NCAA

Les cotes de basket-ball de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 20 h 40 HE.

Pennsylvanie contre #25 État de Floride (-19,5)

O/U : 146,5

