Le Brésil affrontera la Colombie jeudi lors des qualifications pour la Coupe du monde de la CONMEBOL depuis la Neo Quimica Arena de Sao Paulo.

Le Brésil cherchera à rester invaincu lorsqu’il entrera sur le terrain aujourd’hui tandis que la Colombie cherche à grimper au classement tout en étant actuellement quatrième. La Colombie peut-elle suivre l’équipe de haut vol du Brésil ?

Lorsque: Jeudi 11 novembre

Temps: 19 h 30 HE

Chaîne TV: Réseau sportif fubo 4, Réseau latino fubo 3

Onze de départ possible au Brésil :

Ederson ; Royal, Silva, Marquinhos, Sandro ; Fabinho, Fred ; Paqueta, Neymar, Raphinha ; Jésus

Composition de départ possible en Colombie :

Ospina ; Mojica, Sanchez, Mina, Cuadrado ; Uribe, Barrios, Quintero ; Diaz, Muriel, Zapata

Cotes de football et lignes de paris

Cotes FIFA avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 11h00 HE.

Brésil (-275) contre Colombie (+800)

