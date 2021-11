Les Ravens de Baltimore rencontreront les Dolphins de Miami jeudi soir depuis le Hard Rock Stadium.

Les Ravens viennent de remporter une victoire de 34-31 en prolongation contre les Vikings la semaine dernière et tenteront de remporter leur septième victoire de la saison. Quant aux Dolphins, ils viennent de remporter une victoire de 17-9 contre les Texans la semaine dernière et espèrent apporter un peu de cet élan au match de ce soir.

Ce sera une grande soirée de football, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action sur Amazon Prime Video.

Ravens de Baltimore contre les Dolphins de Miami

Lorsque: Jeudi 11 novembre

Temps: 20 h 20 HE

Chaîne TV: Réseau FOX/NFL, FOX 4K

Direct: Prime Video (streamer avec essai gratuit)

Comment regarder TNF cette saison

Amazon Prime Video et Fire TV vous couvrent tous les jeudis soirs de cette saison de la NFL avec Thursday Night Football diffusé sur Prime Video.

Regardez TNF, des films et des émissions de télévision sur le Web ou avec l’application Prime Video sur votre téléphone, tablette ou Smart TV iOS et Android.

Cotes NFL avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 18 h HE.

Ravens de Baltimore (-8,5) contre les Dolphins de Miami

O/U : 45,5

