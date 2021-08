in

Le Miami Heat rencontrera les Memphis Grizzlies dans l’action de la NBA Summer League mercredi soir depuis Las Vegas.

Le Heat vient de remporter une victoire sur les Nuggets lors de son dernier match de championnat d’été et cherchera à maintenir cet élan jusqu’au match de ce soir. Ils seront privés d’Omer Yurtseven ce soir en raison d’une ampoule au pied. Quant aux Grizzlies, ils viennent de remporter une grosse victoire sur les Nets où ils ont amassé 30 points au 4e quart de ce match avec Desmond Bane en tête de l’équipe avec 32 points.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de diffusion en continu pour tous les matchs du mercredi soir.

Miami Heat contre Memphis Grizzlies

Lorsque: Mercredi 11 août

Temps: 17 h HE

Chaîne TV: ESPN2

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Mercredi 11 août Las Vegas

Milwaukee Bucks contre Brooklyn Nets : 16 h HE, ESPN2, diffusion en direct : fuboTV

Miami Heat contre Memphis Grizzlies : 17 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic: 18 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans: 19 h HE, NBA TV, diffusion en direct: fuboTV

Raptors de Toronto contre Golden State Warriors: 20 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Utah Jazz contre Dallas Mavericks : 21 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

New York Knicks contre Los Angeles Lakers: 22 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 14 h 35 HE.

Miami Heat contre Memphis Grizzlies (-3)

O/U : 171,5

Envie d’action sur la NBA Summer League ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.