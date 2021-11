La Bosnie-Herzégovine affrontera la Finlande dans le groupe D des qualifications pour la Coupe du monde samedi depuis le stade Bilino Polje.

Les deux clubs chercheront à sauter l’Ukraine et à se hisser à la deuxième place avec une victoire aujourd’hui. Avec la Bosnie-Herzégovine à la quatrième place, une victoire pourrait vraiment les aider dans le classement. Pendant ce temps, la Finlande n’est qu’un point et une place de mieux que la Bosnie-Herzégovine actuellement.

Voici tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment, quand et où regarder le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre la Bosnie-Herzégovine et la Finlande.

Bosnie-Herzégovine contre Finlande

Lorsque: samedi 13 novembre

Temps: 9 h HE

Chaîne TV: TUDN

Onze de départ possibles pour la Bosnie-Herzégovine :

Sehic ; Civic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic ; Stevanovic, Gojak, Pjanic, Cimirot, Kolasinac ; Dzeko, Prevljak

Onze de départ possibles pour la Finlande :

Hradecky ; Granlund, Ivanov, Toivio, Hamalainen ; Kamara, Schuller, Nissila ; Seigneur ; Pukki, Pohjanpalo

Cotes et lignes de paris de la Coupe du Monde de la FIFA

Cotes FIFA avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois samedi à 8 h 00 HE.

Bosnie-Herzégovine (+110) vs Finlande (+270)

