Le Panama affrontera la Grenade lors de son dernier match de groupe de la Gold Cup de la CONCACAF au stade Exploria d’Orlando.

Le Panama vient de subir une défaite déchirante de 3-2 contre le Honduras lors de son dernier match et devra gagner le match de ce soir et aura encore besoin d’aide pour passer au tour suivant. Pendant ce temps, la Grenade a été officiellement éliminée du tournoi après une défaite 4-0 contre le Qatar.

Le Panama peut-il remporter la victoire et obtenir de l’aide pour se glisser dans la phase à élimination directe ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Gold Cup de la CONCACAF ce soir.

Panama contre Grenade

Lorsque: mardi 20 juillet

Temps: 21 h HE

LA TÉLÉ: FS2, Galavision

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de la Gold Cup

Onze de départ possibles au Panama :

Mejia ; Palacios, Peralta, Cummings, Davis ; Cooper, Yanis ; Rodriguez, Machado ; Blackburn, Fajardo

Composition de départ possible de la Grenade :

Belfon ; Sterling, Pierre, Paul, Etienne ; Charles-Cook, Norburn, Paterson, McQueen; Lewis, Charles

