Les Cowboys de l’Oklahoma State rencontreront les Texas Longhorns lors de la finale du tournoi Big 12 samedi soir.

Oklahoma State vient de réaliser une solide performance hier soir contre Baylor, tête de série n ° 1, avec une victoire de 83-74 et Cade Cunningham ayant une soirée. Ils chercheront à maintenir cet élan ce soir dans la finale du Big 12. Pendant ce temps, le Texas a eu une journée de repos après avoir éliminé Texas Tech d’un point en demi-finale et cherchera à maintenir en vie sa séquence de cinq victoires consécutives ce soir.

Vous ne voudrez pas manquer la finale de la conférence Big 12, voici tout ce dont vous avez besoin pour diffuser l’action des cerceaux du collège cet après-midi.

État de l’Oklahoma contre Texas

Lorsque: Samedi. 13 mars

Samedi. Temps: 6 h 00 pm HE

6 h 00 Chaîne TV: ESPN

ESPN Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Prédiction: J’aime Oklahoma State dans celui-ci, avec Cade Cunningham de retour dans la formation, cette équipe a du jus et s’attend à ce qu’elle soit prête à jouer ce soir. Je ne pense pas que le Texas pourra contenir Cunningham dans celui-ci.

Pari: Cowboys de l’État de l’Oklahoma +2.5

Cotes de basketball et lignes de paris de la NCAA

Les cotes de basketball de la NCAA sont gracieuseté de BetMGM Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour samedi à 14 h 20 HE. Visitez SportsBookwire.com pour en savoir plus.

État de l’Oklahoma contre Texas (-2,5)

O / U: 144,5

Vous voulez de l’action sur College Basketball? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV à BetMGM.

Nous recommandons d’intéressantes opportunités de visionnage / streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.