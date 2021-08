in

Mercredi, Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, rencontrera les vainqueurs de la Ligue Europa en Super Coupe de l’UEFA depuis Windsor Park. Alors que la Ligue des champions débute, les deux clubs chercheront un bon départ pour entrer dans la phase de groupes de la compétition.

Chelsea n’a réussi à battre Manchester City en finale de la Ligue des champions que pour la deuxième fois de son histoire, tandis que Villarreal a remporté son premier titre majeur en remportant le matériel de la Ligue Europa lors de la dernière campagne.

Branchez-vous sur la Super Coupe de l’UEFA, voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de streaming pour suivre le match cet après-midi.

Chelsea contre Villarreal

Lorsque: Mercredi 11 août

Temps: 15 h HE

Compositions de la Coupe des ligues

Composition de départ possible à Chelsea :

Mendy ; Azpilicueta, Zouma, Rudiger ; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso ; Ziyech, Werner; Havertz

Onze de départ possible à Villarreal :

Asenjo ; Gaspar, Foyth, Albiol, Pedraza ; Yeremy, Morlanes, Trigueros, Dia ; Moreno, Alcácer

Super Coupe de l’UEFA et lignes de paris

Cotes de la Super Coupe avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour mardi à 12 h 15 HE.

Chelsea (-150) contre Villarreal (+450)

Tirage au sort : +275

