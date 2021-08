Le CF Monterrey affrontera Cruz Azul en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF mercredi soir à l’Estadio BBVA.

Monterrey cherchera à prolonger sa séquence d’invincibilité à neuf matchs consécutifs en tournoi lorsqu’il entrera sur le terrain ce soir tandis que Cruz Azul est invaincu en quatre matchs consécutifs et les deux chercheront à se voler ce match.

Branchez-vous sur les demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de streaming pour assister au match ce soir.

Monterrey contre Cruz Azul

Lorsque: Mercredi 11 août

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: FS1, TUDN

Composition de la Ligue des champions de la CONCACAF

Onze de départ possibles à Monterrey :

L. Cardenas ; M. Layún, N. Sánchez, C. Montes, S. Vegas, J. Gallardo, C. Rodríguez, C. Ortiz, A. González, M. Meza et V. Janssen.

Composition de départ possible de Cruz Azul :

J. Corona ; J. Escobar, P. Aguilar, A. Aldrete, I. Rivero, R. Baca, Y. Yotún, R. Alvarado, L. Romo, B. Angulo et W. Montoya.

Ligue des champions de la CONCACAF et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 20 h 15 HE.

Monterrey (+105) contre Cruz Azul (+250)

Tirage au sort : +195

