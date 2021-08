Animal Crossing: Nouveaux Horizons obtient son premier roman graphique officiel, comme VIZ Media l’a détaillé le mois prochain Animal Crossing: New Horizons – Journal d’une île déserte. CONNEXES: Le tableau de monopole d’Animal Crossing arrive bientôt Le livre, qui introduit la franchise emblématique de jeux vidéo dans le milieu du manga, verra Tom Nook et […] More