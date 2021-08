La campagne 2021-22 de Premier League débutera vendredi après-midi avec Brentford face à Arsenal au Brentford Community Stadium.

Les deux clubs chercheront à démarrer leur saison du bon pied avec une victoire lors de ce match d’ouverture de la Premier League. Ce sera la première fois pour Brentford en Premier League et une victoire pourrait en faire l’un de leurs exploits les plus incroyables de l’histoire du club.

Brentford contre Arsenal

Lorsque: vendredi 13 août

Temps: 15 h 00 HE

Chaîne TV: NBCSN, NBC Universo

Compositions de départ en Premier League

Composition de départ possible de Brentford :

Raya ; Jansson, Ajer, Pinnock ; Roerslev, Janelt, Onyeka, Norgaard, Henry ; Mbeumo, Toney

Onze de départ possibles d’Arsenal :

Léno; Chambers, White, Mari, Tierney ; Xhaka, Lokonga ; Saka, Smith Rowe, Pepe ; Balogun

Cotes et lignes de paris de la Premier League

Les cotes de la Premier League sont une gracieuseté de BetMGM Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour dimanche à 12h00 HE.

Brentford (+300) contre Arsenal (+100)

Tirage au sort : +230

