chaîne de télévision, comment regarder

Les Colts d’Indianapolis affronteront les Bills de Buffalo dans l’action de la NFL dimanche après-midi depuis le stade Highmark.

Les Colts viennent de remporter une victoire 23-17 sur Jacksonville dans un match qui s’est joué sur le fil la semaine dernière. Quant aux Bills, ils viennent de remporter une grosse victoire de 45-17 contre les Jets la semaine dernière après avoir perdu contre les Jags la semaine précédente.

Ce sera un grand dimanche de football NFL, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de jeudi.

Indianapolis Colts contre Buffalo Bills

Lorsque: dimanche 21 novembre

Temps: 13 h 00 HE

Chaîne TV: SCS

