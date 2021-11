chaîne de télévision, comment regarder

Le Nashville SC rencontrera Orlando City lors des éliminatoires de la Conférence Est de la MLS mardi soir depuis le Nissan Stadium.

Nashville cherchera à rester invaincu à domicile lorsqu’il ouvrira les séries éliminatoires sur son propre terrain. Quant à Orlando City, ils ont des aspirations beaucoup plus grandes cette année que l’année dernière et tenteront de battre Nashville pour leur première défaite à domicile cette année.

Alors que nous ouvrons les séries éliminatoires de la MLS, nous vous avons couvert tout au long, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action ce soir.

Nashville SC contre Orlando City SC

Lorsque: mardi 23 novembre

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: FS1, FOX Sports

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible du Nashville SC :

Willis; Maher, Zimmerman, Romney ; Johnston, Leal, Muyl, Godoy, Lovitz ; Moukhtar, Sapong

Composition de départ possible d’Orlando City :

gallois; Ruan, Carlos, Jansson, Mas; Mendez, Urso, Pereyra ; Mueller, Nani, Digue

Cotes MLS et lignes de paris

Cotes MLS gracieuseté de Tipico Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 15 h 45 HE.

Nashville SC (-120) contre Orlando City (+360)

Tirage au sort : +225

