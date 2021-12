chaîne de télévision, comment regarder

Le New England Revolution affrontera le New York City FC en demi-finale de la conférence Est de la MLS mardi soir depuis le Gillette Stadium.

La Nouvelle-Angleterre vient de sortir d’un laissez-passer au premier tour après avoir terminé premier au classement général et sera reposée et prête à partir ce soir. Quant à New York, ils se qualifient pour les demi-finales en battant Atlanta United 2-0, en espérant qu’un certain élan se poursuivra sur la route.

Alors que nous ouvrons les séries éliminatoires de la MLS, nous vous avons couvert tout au long, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action ce soir.

Nouvelle-Angleterre contre New York

Lorsque: mardi 30 novembre

Temps: 19 h 30 HE

Chaîne TV: FS1, FOX Sports

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible de la New England Revolution :

Tourneur; Au revoir, Farrell, Kessler, Jones ; Buchanan, Polster, Boateng ; Gil ; Bou, Bouksa

Composition de départ possible du New York City FC :

Johnson ; Gray, Chanot, Callens, Sables ; Morales, Zelalem ; Médine, Moralez, Rodriguez ; Castellanos

Cotes MLS et lignes de paris

Cotes MLS gracieuseté de Tipico Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 17 h 35 HE.

New England Revolution (+100) contre New York City FC (+250)

Tirage au sort : +260

