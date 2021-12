chaîne de télévision, comment regarder

Les Purdue Boilermakers, classés n ° 3, rencontreront les Florida State Seminoles mardi soir depuis la Mackey Arena.

Purdue entre dans ce match avec une fiche de 7-0 après une victoire de 97-40 sur Omaha lors de son dernier match avec une moyenne de 92,3 points par match. Pendant ce temps, Florida State est sur une séquence de quatre victoires consécutives et cherche la surprise ce soir lorsqu’il frappera la Mackey Arena.

Ce jeu sera une excellente soirée de cerceaux universitaires, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le jeu.

#3 Purdue contre l’État de Floride

Lorsque: mardi 30 novembre

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: ESPN

Cotes et lignes de paris du basket-ball de la NCAA

Les cotes de basket-ball de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 14 h 15 HE.

#3 Purdue (-11,5) contre l’État de Floride

O/U : 141,5

