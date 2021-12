chaîne de télévision, comment regarder

Les Duke Blue Devils rencontreront les Buckeyes de l’Ohio State dans une action de basket-ball universitaire mardi soir depuis la Value City Arena.

Duke vient de remporter une victoire de 84-81 sur Gonzaga lors de son dernier match alors qu’ils ont remporté leur septième victoire de la saison pour rester invaincus, ils chercheront à maintenir cela ce soir. Quant à Ohio State, ils viennent de perdre 71-68 contre la Floride alors qu’ils cherchent à rebondir après cette défaite lorsqu’ils affronteront le terrain à domicile.

Ce jeu sera une excellente soirée de cerceaux universitaires, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le jeu.

#5 Duke contre Ohio State

Lorsque: mardi 30 novembre

Temps: 21 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris du basket-ball de la NCAA

Les cotes de basket-ball de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 19 h HE.

#5 Duke (-3,5) contre Ohio State

O/U : 146,5

Vous voulez de l’action sur le basket-ball universitaire? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.