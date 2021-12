chaîne de télévision, comment regarder

Le Lightning de Tampa Bay affrontera les Blues de St. Louis dans la LNH mardi soir depuis l’Enterprise Center.

Le Lightning cherchera à rebondir après une défaite de 4-2 contre le Wild dimanche, ils entrent dans celui-ci après avoir remporté six de leurs huit derniers. Quant aux Blues, ils viennent de remporter une victoire de 6-3 contre Columbus pour porter leur fiche à 11-7-3 cette saison.

Nous vous avons couvert tout au long de la saison de la LNH, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la LNH ce soir.

Lightning de Tampa Bay contre Blues de St. Louis

Lorsque: mardi 30 novembre

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: ESPN+

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Comment regarder la LNH cette saison

ESPN+ proposera plus de 1 000 jeux hors marché et proposera 75 jeux nationaux co-exclusifs. La saison 2021-2022 présentera 103 matchs exclusifs de saison régulière sur ESPN, ESPN +, Hulu et ABC.

ESPN+ est disponible sur votre téléphone, tablette, ordinateur de bureau, téléviseur, appareils de télévision connectés, y compris Roku. Apple TV, Amazon Fire TV et bien d’autres.

Cotes et lignes de paris de la LNH

Les cotes de la LNH sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 17 h 00 HE.

Lightning de Tampa Bay (+105) contre Blues de St. Louis (-130)

O/U : 5,5

Vous voulez de l'action sur la LNH? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d'autres dans CO, IN, NJ et WV sur Tipico Sportsbook.

