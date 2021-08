in

Les Saints de la Nouvelle-Orléans rencontreront les Ravens de Baltimore lors de la première semaine de la pré-saison de la NFL depuis le stade M&T Bank samedi soir.

Les Saints viennent de terminer une saison 12-4 et avec la retraite de Drew Brees, il y aura une compétition de quart-arrière entre Jameis Winston et Taysom Hill, ce sera une période intéressante à NOLA. Quant aux Ravens, ils viennent de terminer une saison de 11-5 et chercheront à s’améliorer d’année en année avec Lamar Jackson de retour à la barre.

Cela devrait être un samedi de football amusant, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action samedi soir.

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Ravens de Baltimore

Lorsque: samedi 14 août

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: Affiliés locaux, NFLN Alt (pour ceux qui ne sont plus sur NFLN)

