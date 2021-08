Un bus touristique à destination des chutes du Niagara s’est renversé samedi sur le New York State Thruway, dans le centre de New York, envoyant plus de 50 personnes dans des hôpitaux, a annoncé la police de l’État et un hôpital. L’étendue complète des blessures n’était pas claire dans l’immédiat, mais la police de l’État […] More