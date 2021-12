chaîne de télévision, comment regarder

Les Portland Trail Blazers rencontreront les Golden State Warriors en action NBA mercredi soir depuis le Chase Center de San Francisco.

Les Trail Blazers ont connu des difficultés au cours du dernier mois et sont entrés dans ce match après avoir perdu six de leurs sept derniers matchs. Quant aux Warriors, ils ont navigué cette saison et ont une fiche de 20-4 cette saison, Steph Curry et sa compagnie chercheront à rester au chaud ce soir.

Nous vous avons couvert tout au long de la saison NBA, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action NBA ce soir.

Portland Trail Blazers contre Golden State Warriors

Lorsque: mercredi 8 décembre

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: ESPN

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 16 h 45 HE.

Portland Trail Blazers contre Golden State Warriors (-14,5)

O/U : 215,5

