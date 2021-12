chaîne de télévision, comment regarder

Nous avons une autre journée exceptionnelle de football en Ligue des champions mercredi après-midi avec huit autres matchs après l’action de mardi. Ce sera la dernière phase de groupes avant les huitièmes de finale et vous ne voudrez manquer aucun de ces affrontements. Les deux premiers matchs débuteront à 12 h 45 HE et comprendront la Juventus contre Malmo et le Zenit contre Chelsea, les autres suivront à 15 h HE.

Ces jeux peuvent être diffusés sur fuboTV et Paramount Plus cette saison, qui offrent tous deux des essais gratuits de 7 jours sur leurs services de streaming.

Programme TV et streaming de la Ligue des champions

mercredi 8 décembre

Juventus contre Malmö, 12 h 45 HE

Chaîne TV: Galavision

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Zenit contre Chelsea, 12 h 45 HE

Chaîne TV: UniMas, TUDN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Benfica contre Dynamo Kiev, 15h00 HE

Chaîne TV: TUDNxtra

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Bayern Munich vs Barcelone, 15h00 HE

Chaîne TV: Univision, TUDN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Man United contre BSC Young Boys, 15 h 00 HE

Chaîne TV: TUDNxtra2

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Atalanta contre Villarreal, 15h00 HE

Chaîne TV: TUDNxtra

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

RB Salzbourg vs Séville, 15h00 HE

Chaîne TV: TUDN, UniMas

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Wolfsburg contre Lille, 15 h HE

Chaîne TV: TUDNxtra 4

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Paramount Plus (essai gratuit de 7 jours)

Cotes et lignes de paris de la Ligue des Champions

Les cotes de la Ligue des champions sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12h00 HE.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.