chaîne de télévision, comment regarder

Les Huskies de Washington affronteront les Hoyas de Georgetown en demi-finale de la Coupe universitaire masculine de football de la NCAA vendredi soir au WakeMed Soccer Park en Caroline du Nord.

Washington a atteint les demi-finales en battant Saint Louis 2-0 lors de son dernier match et cherchera à donner de l’élan ce soir. Pendant ce temps, Georgetown sort d’un match nul 1-1 et a gagné aux tirs au but pour avancer.

Assistez aux demi-finales de la NCAA College Cup vendredi, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le match.

Demi-finales de la NCAA College Cup, Soccer universitaire masculin

#2 Washington contre #3 Georgetown

Lorsque: vendredi 10 décembre

Temps: 20 h 30 HE

Chaîne TV: ESPNU

Cotes et lignes de paris du football de la NCAA

Les cotes de la NCAA Soccer sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 13 h 35 HE.

