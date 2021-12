chaîne de télévision, comment regarder

Les Red Wolves de l’État de l’Arkansas rencontreront les Texas Tech Red Raiders mardi soir depuis la United Supermarkets Arena.

L’Arkansas State entre dans celui-ci avec une fiche de 7-2 cette saison après avoir éliminé le MS Valley State alors qu’il cherche sa 8e victoire. Quant à Texas Tech, ils ont une fiche de 7-1 après avoir battu le Tennessee n ° 18 la semaine dernière et chercheront à poursuivre sur leur lancée ce soir.

Ce sera une excellente soirée de cerceaux universitaires, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le jeu.

État de l’Arkansas contre #25 Texas Tech

Lorsque: mardi 14 décembre

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: ESPN+

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Cotes et lignes de paris du basket-ball de la NCAA

Les cotes de basket-ball de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 16 h 45 HE.

État de l’Arkansas contre #25 Texas Tech (-24,5)

O/U : 142,5

