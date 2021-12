chaîne de télévision, comment regarder

La Fiorentina rencontrera Bénévent au deuxième tour de la Coppa Italia mercredi depuis le Stadio Artemio Franchi.

Les deux clubs ont été en grande forme tandis que la Fiorentina vient de remporter une victoire 4-0 sur Salernitana le week-end dernier, Benevento n’est actuellement qu’à quatre points de la première place et cherchera une autre victoire pour continuer à grimper au classement.

Ce sera un match fantastique dans l’action Coppa Italia, voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match

Fiorentina contre Bénévent

Lorsque: mercredi 15 décembre

Temps: 15 h 00 HE

Chaîne TV: Paramount Plus (exclusif aux États-Unis)

Compositions de la Coppa Italia

Composition de départ possible de la Fiorentina :

Terracciano ; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi ; Maleh, Pulgar, Duncan ; Saponara, Vlahovic, Sottil

Bénévent possibles onze de départ :

Paléari; Elia, Vogliacco, Glik, Barba ; Ionita, Viviani, Acampora ; Insigne, Lapadula, Improta

Coppa Italia Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Coppa Italia sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12 h 45 HE.

Fiorentina (-275) contre Bénévent (+575)

Tirage au sort : +360

