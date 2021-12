chaîne de télévision, comment regarder

La finale de la saison Bachelorette est là et nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend ce soir, Michelle se fiancera-t-elle? Ou y aura-t-il une autre tournure des événements sur la finale? Le casting a été réduit de 30 à deux prétendants possibles, Brandon et Nayte, qui se disputeront tous les deux sa main.

Vous obtiendrez un spécial « After the Final Rose » immédiatement après la finale.

Vous ne voudrez pas manquer la finale de la saison ce soir, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’épisode final ce soir.

La bachelorette

Lorsque: mardi 21 décembre

Temps: 20 h HE

LA TÉLÉ: abc

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Comment regarder The Bachelorette cette saison

fuboTV a une couverture ABC complète et vous pouvez regarder tous les épisodes de The Bachelorette via le service de streaming. fuboTV a toutes les chaînes locales (CBS, FOX, ESPN) et bien d’autres. fuboTV est disponible sur votre téléphone, tablette, ordinateur de bureau, téléviseur, appareils de télévision connectés, y compris Roku. Apple TV, Amazon Fire TV et bien d’autres. *Des restrictions régionales s’appliquent*

