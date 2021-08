in

Les Charlotte Hornets rencontreront les Chicago Bulls lors de la NBA Summer League lundi soir depuis Las Vegas.

Les Hornets sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison estivale et ce sera leur seule chance de l’obtenir puisqu’il s’agit de l’avant-dernière journée de la ligue. Quant aux Bulls, ils ne se sont pas bien comportés cette saison en championnat d’été non plus en ne remportant qu’un seul match jusqu’à présent.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de streaming pour tous les jeux du lundi soir.

Charlotte Hornets contre Chicago Bulls

Lorsque: Lundi 16 août

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: ESPN2

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Lundi 16 août, Las Vegas

Indiana Pacers contre Washington Wizards : 15 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Milwaukee Bucks contre Denver Broncos: 16 h HE, ESPN News, diffusion en direct: fuboTV

San Antonio Spurs contre Oklahoma City Thunder : 17 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Cleveland Cavaliers contre Phoenix Suns: 18 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Atlanta Hawks contre New York Knicks : 19 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Detroit Pistons contre Orlando Magic: 20 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Memphis Grizzlies contre LA Clippers : 21 h HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Charlotte Hornets contre Chicago Bulls: 22 h HE, ESPN2, diffusion en direct: fuboTV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes NBA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour lundi à 19 h 25 HE.

Charlotte Hornets (-4) contre Chicago Bulls

O/U : 166,5

