chaîne de télévision, comment regarder

Chelsea rencontrera Tottenham Hotspur mercredi pour le match aller des demi-finales de la Coupe EFL depuis Stamford Bridge.

Chelsea vient de remporter une victoire 2-0 sur Brentford lors de son dernier match de la Coupe EFL pour se qualifier pour les quatre derniers tandis que les Spurs ont battu West Ham 2-1 pour se qualifier pour les demi-finales.

Cela devrait être amusant que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Coupe Carabao aujourd’hui !

Chelsea contre Tottenham Hotspur

Lorsque: mercredi 5 janvier

Temps: 14 h 45 HE

Chaîne TV:

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Compositions de départ de la Coupe Carabao

Composition de départ possible à Chelsea :

Képa ; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Ziyech, Pulisic; Havertz

Onze de départ possibles pour Tottenham Hotspur :

Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies ; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon ; Fils, Kane, Gil

Cotes et lignes de paris de la Coupe Carabao

Les cotes de Carabao sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12h00 HE.

Chelsea (-110) contre Tottenham Hotspur (+300)

