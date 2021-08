in

Les Brooklyn Nets rencontreront les Raptors de Toronto lors de la dernière journée de la NBA Summer League mardi soir depuis Las Vegas.

Les Nets entrent dans leur dernier match sur une séquence de trois victoires consécutives et chercheront à en faire quatre contre une équipe difficile des Raptors. Quant à Toronto, ils ont remporté deux matchs consécutifs et tenteront de terminer la ligue estivale sur une bonne note avec une victoire ce soir contre les Nets. Qui clôturera la Summer League avec un doublage ?

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de streaming pour tous les jeux du mardi après-midi.

Nets de Brooklyn contre Raptors de Toronto

Lorsque: mardi 17 août

Temps: 17 h 30 HE

Chaîne TV: Télévision NBA

Direct: fuboTV

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Mardi 17 août, Las Vegas

Dallas Mavericks contre Miami Heat: 15 h HE, ESPN U, diffusion en direct: fuboTV

Utah Jazz contre Philadelphia 76ers : 15 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Houston Rockets vs Portland Trail Blazers: 17 h HE, ESPNEWS, diffusion en direct: fuboTV

Brooklyn Nets contre Toronto Raptors : 17 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Los Angeles Lakers contre Golden State Warriors: 19 h HE, ESPNEWS, diffusion en direct: fuboTV

New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves: 19 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct: fuboTV

Match de championnat de la ligue d’été de la NBA :

Sacramento Kings contre Boston Celtics: 21 h HE, ESPN, diffusion en direct: fuboTV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes NBA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour lundi à 15 h HE.

Nets de Brooklyn contre Raptors de Toronto (-3)

O/U : 177,5

