chaîne de télévision, comment regarder

Cameron Smith cherchera à conserver son avance au troisième tour du Tournoi des Champions Sentry samedi depuis le magnifique parcours Plantation à Kapalua. Il est assis à moins de 9 au début du week-end à seulement deux coups d’avance sur Daniel Berger et Jon Rahm, qui le talonnent à -7.

Cela devrait être une grande journée d’action que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour suivre l’action aujourd’hui, y compris les groupes et trous en vedette.

Tournoi des Champions Sentry

Lorsque: samedi 8 janvier

Temps: 8 h 30 à 18 h HE

Chaîne TV: ESPN+ (disponible exclusivement)

Direct: ESPN+ (regarder maintenant)

Programme télévisé du Tournoi des Champions Sentry

ESPN + aura une couverture exclusive le matin et aura également une couverture l’après-midi. Vous pouvez suivre toute l’action ici avec une couverture étendue et étendue pour PGA Tour Live. Cliquez pour plus de détails.

Samedi 8 janvier :

Groupes chapiteaux : 8 h 30 à 13 h HE ; Groupes et trous en vedette : de 8 h 30 à 18 h HE, tous disponibles sur ESPN+

Dimanche 9 janvier :

Groupes de chapiteau : 8 h 30 à 15 h 00 HE ; Groupes et trous en vedette : de 8 h 30 à 18 h HE, tous disponibles sur ESPN+

Cotes et lignes de paris du PGA Tour

Les cotes du PGA Tour sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 12h00 HE.

Cameron Smith (+180)

Jon Rahm (+320)

Daniel Berger (+650)

Envie d’action sur le PGA Tour ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.