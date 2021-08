in

Les Dallas Mavericks rencontreront le Miami Heat lors de la dernière journée de la NBA Summer League mardi après-midi depuis Las Vegas.

Les Mavericks sont toujours à la recherche de leur première victoire de la ligue d’été et lors de leur dernier match, ils affronteront une solide équipe de Heat qui a remporté leurs quatre matchs de ligue d’été cette saison. Ce sera un match difficile pour obtenir une victoire pour les Mavs.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les options de streaming pour tous les jeux du mardi après-midi.

Dallas Mavericks contre Miami Heat

Lorsque: mardi 17 août

Temps: 15 h HE

Chaîne TV: ESPN U

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Mardi 17 août, Las Vegas

Dallas Mavericks contre Miami Heat: 15 h HE, ESPN U, diffusion en direct: fuboTV

Utah Jazz contre Philadelphia 76ers : 15 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Houston Rockets vs Portland Trail Blazers: 17 h HE, ESPNEWS, diffusion en direct: fuboTV

Brooklyn Nets contre Toronto Raptors : 17 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct : fuboTV

Los Angeles Lakers contre Golden State Warriors: 19 h HE, ESPNEWS, diffusion en direct: fuboTV

New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves: 19 h 30 HE, NBA TV, diffusion en direct: fuboTV

Match de championnat de la ligue d’été de la NBA :

Sacramento Kings contre Boston Celtics: 21 h HE, ESPN, diffusion en direct: fuboTV

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes NBA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour lundi à 10 h 30 HE.

Dallas Mavericks contre Miami Heat (-5,5)

O/U : 168

