in

La compétition de compétences MLS 2021 aura lieu mardi soir au Banc of California Stadium de Los Angeles.

Nous verrons certains des meilleurs joueurs de MLS affronter les meilleurs joueurs de Liga MX avec des défis tels que le Shooting Challenge, le Touch Challenge, le Cross and Volley Challenge, le Passing Challenge et le Crossbar Challenge.

Certains des joueurs de la MLS que vous verrez sont l’attaquant de Dallas Ricardo Pepi, l’attaquant de Seattle, le milieu de terrain d’Orlando City SC Nani et le meilleur buteur de la MLS Raúl Ruidíaz. Quant à la Liga MX, vous verrez le milieu de terrain de Toluca Rubens Sambueza et Diego Valdes de Santos Laguna.

Cela devrait être une soirée amusante d’action MLS, voici tout ce que vous devez savoir pour relever le All-Star Skills Challenge.

Concours d’habiletés MLS 2021

Lorsque: mardi 24 août

Temps : 9: 00 h HE

Chaîne TV: FS1, TUDN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de la Major League Soccer

Cotes MLS et lignes de paris

Les cotes MLS ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 19 h 30 HE.

Vous voulez de l’action sur la MLS ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.