Le Columbus Crew rencontrera le FC Cincinnati en action MLS vendredi soir depuis le terrain Lower.com.

Les deux clubs étant en difficulté ces derniers temps, ils chercheront à mettre fin à leurs séries sans victoire vendredi. Columbus cherche à retrouver ses victoires de la saison dernière après avoir perdu ses six derniers matchs, y compris son dernier match qui s’est terminé par une défaite 2-1 contre Seattle. Quant à Cincinnati, ils viennent de perdre 4-1 contre le New England Revolution et n’ont remporté aucune victoire lors de leurs 10 derniers matchs.

Quelle équipe mettra fin à sa séquence sans victoire ce soir ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de samedi.

Columbus Crew contre FC Cincinnati

Lorsque: vendredi 26 août

Temps: 18 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN, ESPN Sports

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible de Columbus Crew :

Pièce; Abdul-Salaam, Jonathan, Wormgoor, Afful ; Fraser, Nagbe ; Santos, Zelarayan, Molino ; Wright-Phillips

Composition de départ possible du FC Cincinnati :

Tyton ; Matarrita, Duvall, Cameron, Hagglund ; Kubo, Cruz, Acosta, Barreal ; Brenner, Vazquez

Cotes MLS et lignes de paris

Cotes MLS gracieuseté de Tipico Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 12h45 HE.

Columbus Crew (-125) contre FC Cincinnati (+333)

Tirage au sort : +240

