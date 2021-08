in

El Trafico aura lieu entre le Los Angeles FC et le Los Angeles Galaxy en action MLS depuis le Banc of California Stadium de LA.

Ces deux clubs se sont rencontrés en mai et le Galaxy a réussi à vaincre LAFC 2-1 et LAFC cherchera à se venger cette fois-ci. Le Los Angeles FC vient de s’incliner 2-1 contre Vancouver et tentera de rebondir tandis que le Galaxy s’incline face à San Jose avec le même score lors de son dernier match nul.

C’est toujours un match amusant à voir, ne le manquez pas et connectez-vous pour voir toute l’action de la MLS aujourd’hui.

Los Angeles FC contre LA Galaxy

Lorsque: samedi 28 août

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de départ de la MLS

Composition de départ possible du Los Angeles FC :

Romero ; Farfan, Fall, Murillo, Kim ; Cifuentes, Atuesta, Bénédiction ; Rossi, Vela, Rodriguez

Composition de départ possible du Los Angeles Galaxy :

Lier; Hamalainen, DePuy, Coulibaly, Araujo ; Lletget, Ravelson; Cabral, Kljestan, Alvarez ; Joveljic

Cotes MLS et lignes de paris

Les cotes MLS sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour samedi à 17 h HE.

LA Galaxy (-175) contre Los Angeles FC (+375)

Vous voulez de l’action sur la MLS ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.