Le Suriname rencontrera la Guadeloupe lors de la troisième journée de la Gold Cup de la CONCACAF mardi soir depuis le stade BBVA Compass de Houston.

Les deux clubs joueront pour la fierté après avoir été officiellement éliminés vendredi. Le Suriname est tombé en fin de match contre le Costa Rica tandis que la Guadeloupe a perdu contre la Jamaïque 2-1.

Voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Gold Cup de la CONCACAF.

Suriname vs Guadeloupe

Lorsque: mardi 20 juillet

Temps: 19 h HE

LA TÉLÉ: FS2, Galavision

Compositions de la Gold Cup

Composition de départ possible du Suriname :

Hahn ; Klaiber, Malone, Donk, Haps ; Koolwijk, Leerdam; Jozefzoon, Biseswar, Alberg ; Vljter

Composition de départ possible de la Guadeloupe :

Ajax ; Alphonse, Pineau, Baron, Irep ; Saint-Maximin, Cavare, Malpon ; Ramothe, Mirval, Phaéton

Cotes de football et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 17 h 15 HE.

Suriname (-190) vs Guadeloupe (+475)

Tirage au sort : +300

