Les castors de l’État de l’Oregon affronteront les Buffaloes du Colorado dans le championnat de la conférence Pac-12 samedi soir.

L’Oregon State vient de remporter une énorme victoire sur l’Oregon hier soir et cherchera à prendre de l’élan avant la finale. Quant au Colorado, ils viennent de remporter une victoire de 72-70 sur l’USC dans un match serré qui leur donnera également une certaine confiance avant le match de ce soir.

Assurez-vous de ne pas manquer la finale de la conférence Pac-12 ce soir, voici tout ce dont vous avez besoin pour diffuser l’action des cerceaux du collège cet après-midi.

État de l’Oregon contre Colorado

Lorsque: Samedi 13 mars

Samedi 13 mars Temps: 10h30 pm HE

10h30 Chaîne TV: ESPN

ESPN Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Prédiction: J’aime vraiment l’Oregon State à cet endroit ce soir, ils ont bien joué et je vais prendre les points dans ce match.

Pari: État de l’Oregon +8,5.

