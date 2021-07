Chaîne de télévision Italie vs Espagne, diffusion en direct, heure, actualités de l’équipe, cotes et tête-à-tête

L’équipe italienne de Roberto Mancini a été très impressionnante jusqu’à présent à l’Euro 2020 (Photo: .)

L’Italie et l’Espagne se rencontrent en demi-finale de l’Euro 2020 mardi soir alors que leur rivalité épique se poursuit au stade de Wembley.

Les anciens rivaux se sont maintenant rencontrés lors de quatre championnats d’Europe consécutifs, l’Italie étant arrivée en tête en 2016, mais l’Espagne remportant la finale en 2012 et devançant un quart de finale aux tirs au but en 2008.

Les Italiens ont remporté une impressionnante victoire sur la Belgique en quarts de finale, les battant 2-1 à Munich, tandis que l’Espagne a dû aller jusqu’aux tirs au but pour battre la Suisse à Saint-Pétersbourg.

L’Espagne est allée en prolongation lors de ses deux matches à élimination directe et a fait match nul lors de ses deux matches de phase de groupes. Il n’est donc pas surprenant que l’Italie soit favorite pour celui-ci, ayant remporté quatre de ses cinq matches en temps normal, n’ayant besoin que de prolongations pour battre L’Autriche dans les 16 derniers.

Les vainqueurs affronteront l’Angleterre ou le Danemark lors de la finale de dimanche, également organisée dans le nord de Londres.

Quand est l’Italie contre l’Espagne?

Le match débutera à 20 heures le mardi 6 juillet au stade de Wembley.



Luis Enrique a guidé l’Espagne en demi-finale à Wembley (Photo: .)

Sur quelle chaîne de télévision l’Italie contre l’Espagne est-elle diffusée et y a-t-il une diffusion en direct ?

BBC One diffusera le jeu en direct avec une couverture à partir de 19h30 et une diffusion en continu disponible sur le site Web de la BBC et iPlayer.

L’actualité de l’équipe Italie vs Espagne

L’Italie sera privée de Leonardo Spinazzola après que l’arrière gauche a subi une rupture du tendon d’Achille contre la Belgique et devrait être absent pendant six mois.

C’est une défaite difficile pour Roberton Mancini, l’homme de la Roma étant très impressionnant ce tournoi, et Emerson Palmieri de Chelsea est susceptible de le remplacer.

Pablo Sarabia est un doute pour l’Espagne et Dani Olmo est susceptible de le remplacer.

Cotes Italie vs Espagne

29/20 Italie

11/5 Tirage au sort

21/10 Espagne

Italie vs Espagne en tête-à-tête lors des cinq dernières rencontres

02 sept. 2017 : Espagne 3-0 Italie – Qualifications pour la Coupe du monde

06 oct. 2016 : Italie 1-1 Espagne – Qualifications pour la Coupe du monde

27 juin 2016 : Italie 2-0 Espagne – Euro 2016

24 mars 2016 : Italie 1-1 Espagne – Amical

05 mars 2014 : Espagne 1-0 Italie – Amical

