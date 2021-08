Chaîne de télévision Man Utd vs Leeds Utd, diffusion en direct, heure, actualités de l’équipe, cotes et tête-à-tête ⋆ .

Jadon Sancho devrait faire ses débuts à Manchester United samedi (Photo: .)

Dans un début de saison à succès à Old Trafford, Manchester United accueille Leeds United alors que les deux équipes commencent leurs campagnes de Premier League.

On attend beaucoup du côté d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison après l’arrivée de Jadon Sancho et l’arrivée imminente de Raphael Varane.

Leeds a été très impressionnant lors de son retour dans l’élite la saison dernière et Marcelo Bielsa cherchera à tirer parti de ce succès cette fois-ci.

Le match débutera à 12h30 le samedi 14 août à Old Trafford.

Sur quelle chaîne de télévision Manchester United vs Leeds United est-il diffusé et y a-t-il une diffusion en direct ?

BT Sport 1 diffusera le match en direct avec une couverture commençant à 11h30 et en streaming disponible sur l’application BT Sport et BT Sport Player aux abonnés.

Nouvelles de l’équipe Manchester United vs Leeds United

Manchester United est sans Marcus Rashford en raison d’un problème à l’épaule, Edinson Cavani car il a bénéficié d’une pause prolongée cet été et Raphael Varane n’est pas encore prêt à jouer pour sa nouvelle équipe non plus.

Jadon Sancho figurera, bien qu’il reste à voir si ce sera depuis le début ou non.

Alex Telles est absent, tout comme Eric Bailly.

Il manque à Leeds Diego Llorente et Adam Forshaw.

Bruno Fernandes devrait commencer samedi (Photo: .)

Cotes Manchester United contre Leeds United

13/20 Man Utd

16/5 Tirage au sort

4/1 Lyon

Cotes gracieuseté de Betfair

Manchester United vs Leeds United face à face lors des cinq dernières rencontres

25 avril 2021 : Leeds Utd 0-0 Man Utd – Premier League

20 déc. 2020 : Man Utd 6-2 Leeds Utd – Premier League

20 sept. 2011 : Leeds Utd 0-3 Man Utd – Coupe de la Ligue

03 janvier 2010 : Man Utd 0-1 Leeds Utd – FA Cup

21 février 2004 : Man Utd 1-1 Leeds Utd – Premier League



