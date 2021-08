Chaîne, heure, dernières cotes et gagnants tels qu’ils sont annoncés ⋆ .

Ce soir c’est le soir! (Photo : Rex/.)

Après des mois de drame, de romance, de mouvements fous, de NVQ et du rouge à lèvres marron de Faye, le couple gagnant de Love Island 2021 sera enfin couronné.

Ce soir, Liam et Millie, Faye et Teddy, Kaz et Tyler, ou Toby et Chloe remporteront 50 000 £ et rejoindront le temple de la renommée de Love Island.

Mais quand l’épisode mémorable démarre-t-il et quelles sont les dernières chances?

Voici tout ce que vous devez savoir.

À quelle heure est la finale de Love Island ?

La grande finale commence à 21 heures ce soir, le 23 août.

Où regarder la finale de Love Island ?

Vous pouvez regarder la finale sur ITV2 ou la diffuser en direct sur ITV Hub.

L’émission sera disponible pour regarder sur le hub ITV une fois sa diffusion terminée.

