Chaînes de restauration rapide : lieux de rendez-vous – L’Express Financier

Portés par l’adoption de la livraison en ligne pendant la pandémie, les restaurants à service rapide (QSR) consolident leurs plans d’expansion vers de nouvelles zones géographiques à travers le pays. Le marché QSR organisé global s’est contracté de 23% au cours de l’EX21, par rapport à l’EX20, selon un rapport d’Edelweiss Securities. Les loyers élevés et le lent rebond des restaurants devenant des obstacles majeurs, les QSR adoptent des modèles de vente au détail alternatifs et modifient leurs offres de produits pour stimuler leurs activités.

La pandémie a accéléré la transition des chaînes QSR organisées vers le numérique. Outre les liens avec des agrégateurs comme Swiggy et Zomato, la plupart de ces chaînes ont introduit leurs propres applications de livraison de nourriture. En outre, les QSR tels que Pizza Hut, Taco Bell et Burger King, en raison de leur rappel de marque élevé, ont bénéficié de la fonction de vente à emporter. Cependant, les joueurs non organisés ont été durement touchés en raison des commissions élevées facturées par les agrégateurs tiers et du coût d’acquisition de clients.

Le marché de la livraison en ligne en est à ses balbutiements en Inde, par rapport à la Chine et aux États-Unis, en termes de nombre de clients commandant en ligne. Cela devrait changer à mesure que les QSR cherchent à étendre leur présence au-delà des métros. Les analystes s’attendent à ce que les QSR organisés augmentent de 19 à 20 % au cours des cinq prochaines années.

Modèles hybrides

Kabir Advani, directeur général de la chaîne de restaurants Berco, a déclaré que la société réalisait actuellement 70% de ses activités pré-pandémiques. Les ventes de la livraison en ligne pour Berco au cours des quatre derniers mois ont été plus élevées qu’avant la pandémie. “Nous envisageons d’ajouter quatre cuisines supplémentaires à notre portefeuille de cuisines cloud à Delhi-NCR, et de nous concentrer davantage sur les villes de niveau II et III”, a déclaré Advani. Berco’s a fermé quatre de ses points de vente au cours de la dernière année. Cependant, avec le déverrouillage en cours, la chaîne de restaurants prévoit d’ajouter deux points de restauration dans la RCN au cours des prochains mois. « Nous nous concentrerons sur des modèles hybrides, à la fois des cuisines en nuage et des points de vente sur place », ajoute-t-il. Par ailleurs, les petits formats comme les restaurants de 30 places sont également à l’honneur.

En janvier de cette année, Taco Bell a lancé sa propre application en Inde et affirme avoir été témoin d’une demande et d’une croissance importantes de la livraison et des plats à emporter au cours des derniers mois. Rebel Foods a également lancé sa propre application de livraison de nourriture EatSure en 2020, qui présente ses propres marques ainsi que des marques partenaires. “L’accent est mis sur l’assurance client, la transparence sur la préparation des aliments, la manipulation et la livraison, avec un ajout récent de flux de caméras en direct des cuisines”, a déclaré Raghav Joshi, co-fondateur et PDG de l’unité commerciale indienne, Rebel Foods.

En avril-mai 2021, les activités de l’entreprise via les canaux en ligne ont augmenté de 25 % d’un mois sur l’autre. “Nous avons ajouté 50 cuisines cloud au cours de la deuxième vague et prévoyons d’en ajouter 100 autres au cours des neuf prochains mois”, ajoute Joshi. Au lieu de se concentrer uniquement sur la vente au détail fixe, la société expérimente un modèle de vente au détail alternatif – EatSure Express Food Trucks – depuis août 2020.

Mad Over Donuts a réussi à enregistrer 45% des ventes des périodes pré-Covid en avril 2021, lorsque les plats à emporter, les livraisons et 50% des places assises étaient autorisés. Tarak Bhattacharya, directeur exécutif de Mad Over Donuts, déclare : « Grâce aux programmes CRM, notre objectif principal sera l’acquisition de clients pour l’année prochaine. À cette fin, l’entreprise a créé un outil de chat pour permettre le commerce conversationnel et social. “Nous visons une augmentation de 30 à 40% des ventes via les systèmes de livraison et d’atteindre nos chiffres pré-Covid d’ici la fin de cette année.” La société étendra également sa présence physique au détail cette année.

Qu’est-ce qu’il y a en magasin

Selon la Retailers Association of India, le segment global de la restauration rapide a connu une baisse de 70 % des ventes en mai 2021 par rapport à mai 2019. Ankur Bisen, vice-président principal, vente au détail et consommation, Technopak, a déclaré : « Les joueurs non organisés ont eu des problèmes avec transition en ligne, en raison du manque de capital et de continuité des activités pendant le verrouillage ; mais les chaînes organisées ont bien fait.

Cependant, le retour d’un sentiment positif des consommateurs serait crucial pour que le marché se développe de manière holistique. Nihal Mahesh Jham, AVP, Edelweiss Research, affirme que la réouverture des multiplexes et la reprise des restaurants d’ici la fin de l’année amélioreront les performances globales des QSR.

« À l’avenir, davantage de marques s’engageront et feront la promotion de leurs applications, en raison des commissions élevées facturées par les agrégateurs, et se concentreront agressivement sur l’expansion de leur présence à travers le pays », ajoute-t-il.

Cependant, alors que les grandes chaînes peuvent voir la traction sur leurs propres plates-formes, la plupart des QSR doivent dépendre de Swiggy et Zomato, compte tenu de leur portée massive.

