Chainflip : l’échange optimal de chaînes croisées au-delà du changement de forme

19 juin 2021 13:03 UTC

| Mise à jour:

22 juin 2021 à 22:11 UTC

Par Clark

L’espace crypto continue de croître et de nombreux DEX et protocoles de trading sont apparus pour

trouver des solutions à des cas d’utilisation nouveaux et en constante évolution. Cependant un persistant et non résolu

problème hante l’espace depuis que d’autres blockchains sont apparues après Bitcoin: les échanges de

actifs de différentes blockchains.

À l’heure actuelle, l’industrie est dans un état d’innovation rapide, avec de nouvelles applications construites sur le dessus

d’écosystèmes blockchain en croissance presque chaque semaine, les utilisateurs ont du mal à trouver un

moyen moins complexe et efficace de passer d’une blockchain à l’autre.

Shapeshift, un échange crypto instantané où les utilisateurs peuvent échanger des cryptos rapidement et en toute transparence

à travers diverses chaînes, a été le premier produit bien que centralisé qui a déclenché le besoin de cross

solutions en chaîne. Il offrait aux utilisateurs un moyen facile d’échanger n’importe quelle crypto sans avoir à quitter leur

portefeuille ou connectez-vous à des courtiers/bourses.

C’est là que Chainflip intervient et sauve la situation – c’est une centrale électrique à guichet unique DeFi

protocole d’échange inter-chaînes qui met la cerise sur le gâteau. C’est Hulk dans le DEX

écosystème et une force avec laquelle il faut compter, offrant aux utilisateurs de crypto du monde entier des

alternatives pour le commerce.

Aperçu général

Chainflip est unique en ce qu’il maintient la simplicité de Shapeshift mais va encore plus loin.

Semblable à Uniswap et à d’autres DEX, Chainflip est un système complètement décentralisé et sans autorisation.

AMM (teneur de marché automatisé). Cependant, là où il se différencie vraiment, c’est qu’il permet de

l’échange inter-chaînes de la manière la plus simple et la plus facile possible.

Il fonctionne sur la chaîne d’État, sa propre blockchain de preuve de participation qui a été construite à l’aide d’un substrat – le

la chaîne se connectera à Polkadot en tant que passerelle pour s’étendre à d’autres blockchains cryptographiques,

aider à alimenter le réseau.

$FLIP est le jeton de gouvernance du protocole qui permet d’exécuter et de sécuriser le réseau. Frais

provenant des swaps sont utilisés pour acheter et graver des jetons FLIP dans l’AMM de Chainflip. $FLIP était

créé pour être un jeton ERC-20 mais est compatible avec d’autres chaînes, élargissant son cas d’utilisation

et valeur.

Fonctionnalités et avantages du protocole

Maintenant que vous avez un aperçu de base de ce qu’est Chainflip, explorons ce qui leur donne

un avantage sur les autres produits sur le marché aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent échanger des actifs natifs entre différentes chaînes sans logiciel spécial, portefeuilles personnalisés, garanties, jetons enveloppés ou pré-dépôts. Cela élimine bon nombre des inconvénients présentés par d’autres DEX, minimisant la quantité de préparations requises avant la négociation.

Tout reste conforme au protocole, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de se déplacer à travers les blockchains et les portefeuilles pour relier leurs actifs et payer des frais coûteux. Il résout les problèmes d’évolutivité. Il fournit également une fonctionnalité de trading souhaitée depuis longtemps : les swaps natifs inter-chaînes. Les swaps natifs permettent aux utilisateurs de recevoir des actifs cryptographiques natifs sur leur blockchain principale en une seule étape facile, éliminant ainsi les tracas liés à l’utilisation de jetons encapsulés requis sur d’autres DEX – vous obtenez le véritable actif cryptographique dans votre portefeuille. L’expérience utilisateur est inégalée et a été un objectif majeur de l’équipe – c’est littéralement aussi simple que possible. Entrez simplement l’adresse de votre portefeuille de réception, envoyez vos pièces existantes, puis obtenez vos toutes nouvelles pièces brillantes – c’est tout !

Le protocole de Chainflip capture l’esprit et l’essence de ce à quoi les utilisateurs de crypto ont toujours voulu que le commerce d’actifs numériques ressemble, tout en s’adaptant et en s’adaptant à l’émergence de nouvelles blockchains pour rester pertinent dans l’espace. C’est la solution DeFi optimale qui a le potentiel de plaire à tout le monde dans la sphère cryptographique, simplifiant le processus afin que n’importe qui puisse être rapidement et facilement intégré, sans avoir besoin d’apprendre toutes les technicités complexes.

Perspectives d’avenir

À ce jour, le marché n’a toujours pas développé de véritable solution pour un trading cross-chain sans friction. Les barrières à l’entrée restent stables, car les DEX offrent aux utilisateurs de nombreux avantages mais ne parviennent pas à attirer l’immense éventail d’utilisateurs qui pourraient potentiellement devenir des clients crypto. Cela a inspiré l’équipe de Chainflip à essayer de mettre un terme à toutes les inefficacités qui existent aujourd’hui.

L’avenir s’annonce très prometteur pour Chainflip, car il a des projets majeurs pour continuer à se développer et accélérer l’adoption. Lorsque sa plate-forme sera officiellement mise en ligne, les échanges vers les plus grandes blockchains seront rendus possibles. Cela inclura Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana et bien d’autres chaînes prometteuses. Le potentiel est illimité et Chainflip cherche à se procurer d’énormes quantités de liquidités et à s’étendre à d’autres chaînes pour devenir l’acteur dominant parmi tous les autres DEX. Si cette analyse capte votre intérêt et que vous souhaitez en savoir plus, assurez-vous de consulter Chainflip et surfez sur la vague avec l’avenir de DeFi !

Chef de la technologie.